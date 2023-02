Ministério da Justiça recebe pedido da Itália para Robinho cumprir pena no Brasil

O ministro da Justiça, Flávio Dino, declarou, nesta quinta-feira (23), que a pasta recebeu o pedido da Itália para que o jogador de futebol Robinho cumpra sua pena por violência sexual no Brasil.

Conforme Dino, o caso foi aceito e enviado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) em cumprimento à Constituição Federal. “A tramitação jurisdicional foi iniciada”, explicou.

O governo italiano enviou a solicitação às autoridades brasileiras em 17 de fevereiro. Na requisição também é incluída a prisão do amigo do jogador, Ricardo Falco.

Em outubro do ano passado, a Justiça italiana requisitou a extradição do ex-jogador, condenado no país europeu por estupro. Mas a constituição brasileira não prevê a extradição de brasileiros “natos”.

Em janeiro, no entanto, Dino afirmou que Robinho poderia ser preso no Brasil, caso o governo italiano pedisse.

Relembre o caso

O atacante Robinho, de 37 anos, recebeu a pena de 9 anos de prisão em dezembro de 2020, no caso que investigava a violência sexual contra uma jovem de origem albanesa, em 2013.

Em 19 de janeiro deste ano, o jogador teve a condenação confirmada pela mais alta instância da Justiça italiana. Quase um mês depois, em 16 de fevereiro, foi emitido um mandado de prisão internacional.

A acusação utilizou áudio gravado a partir de uma escuta instalada em um carro, que flagrou uma conversa entre Robinho e seus amigos, o que possibilitou confirmar a versão da vítima sobre o estupro coletivo.

CNN

