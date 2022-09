Ministério Público dá parecer pelo deferimento do registro da chapa de Ricardo Coutinho; veja documento

O Ministério Público Eleitoral na Paraíba emitiu parecer pelo deferimento do registro da coligação da chapa de Ricardo Coutinho, A Paraíba tem Pressa de ser Feliz.

O documento, assinado pela procuradora Regional Eleitoral Acácia Suassuna no último dia 30 de agosto, ressalta que o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) apresentado pela coligação “está regular e não apresenta falha, omissão ou ausência de documentos necessários à instrução do pedido”.

“O Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo deferimento do pedido de registro da coligação A PARAÍBA TEM PRESSA DE SER FELIZ, integrada pelo partido MDB e pela Federação Brasil da Esperança (PT/PC do B/PV), para que seja considerada apta a disputar as eleições 2022″, ressaltou a procuradora no documento.

A chapa “A Paraíba tem pressa de ser Feliz” é formada pela Federação Brasil da Esperança (PT/PC do B/PV) e pelo MDB, partido de Veneziano Vital do Rêgo, candidato ao Governo do Estado.

Veja abaixo o documento na íntegra.