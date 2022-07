Ministério Público instaura inquérito para investigar desvio de seis cheques destinados a pagamento de servidores de Salgado de São Félix

Segundo as denúncias que seguem sob investigação, a quantia teria sido desviada e paga para um indivíduo de nome Ivanildo Franco da Silva que teria recebido o montante.

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) instaurou um inquérito civil para investigar o desvio de seis cheques que seriam destinados ao pagamento de servidores diaristas de Salgado de São Felix.

Segundo as denúncias que seguem sob investigação, a quantia teria sido desviada e paga para um indivíduo de nome Ivanildo Franco da Silva que teria recebido o montante.

De acordo com o promotor de Justiça, Fernando Cordeiro Sátiro Júnior, em inquérito assinado no último dia (5), o caso segue sendo apurado e a notícia de fato já foi encaminhada pelo CAOP do Patrimônio Público.

O promotor determinou a autuação e o registro dos documentos, bem como a notificação do investigado para apresentar defesa no presente procedimento no prazo de 15 dias.

Confira a seguir o documento:

