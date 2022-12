MINISTÉRIO PÚBLICO VISTORIA ESCALA DE PROFISSIONAIS DO HRG E CONSTATA AUSÊNCIA DE MÉDICO QUE DEVERIA ESTAR DE PLANTÃO

O Ministério Publico de Guarabira constatou ausência de médico plantonista na escala do hospital Regional Antonio Paulino Filho. De acordo com as informações, um representante do MP foi verificar a escala e constatou que o médico anestesista Marcelo Gambarra Pires, estava ausente do seu plantão. A constatação foi no ultimo dia 12 deste mês de dezembro. Supostamente essa não seria a primeira vez que o Dr Marcelo se ausenta de alguns de seus plantões, e que teria conivência de gestões anteriores.

Recentimente o médico Marcelo Gambarra foi alvo de denúncia na ouvidoria do Hospital Regional de Guarabira e feito boletim de ocorrência na policia civil de Guarabira. A denúncia teria sido feita pelo marido de uma paciente que acusa Marcelo Gambarra (anestesista) e Elcio J. Portella Junior (obstetra) de fazerem procedimento cirurgico com anestesia insuficiente, o que causou dores insuportáveis a paciente, da cidade de Guarabira, esposa de um policial militar. Veja o boletim abaixo.

Entramos em contato com a diretora do hospital Polyana Torres, a mesma disse que tomou conhecimento da denúncia feita pelo marido da paciente, e da constatação do MP e que vai tomar as devidas providencias em relação ao médico, de acordo com o que for orientada pela SES e governo do Estado. O espaço está aberto para os profissionais denunciados se manisfestarem (portalmidiaguarabira@gmail.com).

