Miss que morreu após cair de prédio para fugir de incêndio ‘teve medo de enfrentar as chamas’, diz irmão

O jovem César Henrique Silva Nitão, de 23 anos, ficou sabendo no domingo (26) que a irmã dele, a modelo e miss Maya Nitão, morreu após cair do 6º andar do prédio onde moravam, em São Paulo, para fugir de um incêndio. O pai do casal, Carlos César Nitão, contou ao g1 que o filho relatou ter tentado chamar a irmã para sair do apartamento, mas que ela “teve medo de enfrentar as chamas”.

O incêndio aconteceu no apartamento onde os irmãos moravam, no bairro Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo, na manhã do sábado (25).

“Eles estavam dormindo quando o meu filho acordou e já percebeu as chamas. Ele a chamou várias vezes, para sair do apartamento, mas ela estava em pânico e disse que estava com medo de enfrentar as chamas. Quando ele conseguiu abrir a porta do quarto, ela já havia caído”, disse o pai dos jovens.

No hospital, César Henrique, conhecido como Cesinha, relatou que o incêndio pode ter começado em um curto-circuito atrás do sofá. “Meu filho disse que o fogo começou na sala, e que depois foi se espalhando, junto a uma fumaça preta. O prédio é antigo, com instalações elétricas antigas, então pode ter acontecido este curto-circuito na tomada atrás do sofá”, disse. As causas do incêndio vão ser apuradas por uma perícia a ser feita pelo Corpo de Bombeiros.

Mayara Ingrid Silva Nitão, conhecida como Maya Nitão, tinha 26 anos e havia sido eleita a primeira Miss Sertão Paraibano, em janeiro deste ano. Ela foi para São Paulo há oito anos, e morava com o irmão, que se formou engenheiro de produção há cerca de 15 dias. Ele é diretor de um cursinho para concursos.

Maya chegou a ser socorrida por um carro do Corpo de Bombeiros, e levada para o Hospital das Clínicas de São Paulo, em estado grave, mas não resistiu. O irmão dela inalou fumaça e também foi socorrido pelos Bombeiros, sendo levado para o Hospital Beneficência Portuguesa, onde ficou internado até a madrugada desta segunda-feira (27), quando teve alta.

O pai dos jovens disse ao g1 que o filho ficou devastado após saber da morte da irmã. “Eles eram muito unidos, e ela sempre o apoiou em tudo, sendo ao mesmo tempo irmã e mãe neste período em que eles estavam em São Paulo”, contou.

César e a mulher, Geraldina Kelly Silva, moram em Itaporanga, no Sertão paraibano. Maya também era paraibana, ela nasceu em Campina Grande, e sempre atuou como modelo, competindo em concursos de beleza desde 2019 e vencendo nove títulos. Ela se preparava para representar o estado da Paraíba na 63ª edição do Miss Brasil Mundo CNB, prevista para acontecer ainda este ano.

Ainda conforme os familiares, o translado do corpo de Maya Nitão deve acontecer entre esta segunda (27) e a terça-feira (28). O velório está previsto para acontecer em uma central de velórios no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa, na terça-feira.

Pelas redes sociais, o perfil oficial do Concurso Nacional de Beleza (CNB) Miss Brasil expressou pesar pela morte da modelo.

“Era uma jovem entusiasmada e cheia de vida, sempre muito atenciosa e ansiosa pelo momento de concorrer ao título de Miss Brasil Mundo. Oramos pela recuperação do seu irmão e expressamos nosso mais profundo pesar a todos os seus familiares, amigos e fãs”, diz a postagem.

G1

