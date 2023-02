Misturando ritmos, Ana Castela e Pedro Sampaio lançam “Carinha de Bebê” nas principais plataformas de streaming

Donos de grandes hits que estão no topo das paradas, Ana Castela e Pedro Sampaio se uniram para fazer ainda mais sucesso. Já está disponível nas plataformas e também no Youtube, o single “Carinha de Bebê”, composição de Rodolfo Alessi, Mateus Felix, Breno Major, Petrick Ferreira, Suheldo Lima, Pedro Sampaio, que une sertanejo e funk com batidas dançantes e refrão que não sai da cabeça.

A faixa que tem tudo para conquistar o Brasil, também ganhou clipe, que foi gravado em Maringá/PR. Misturando a essência dos dois artistas, as cenas foram captadas dentro de uma arena de rodeio com Ana Castela resgatando uma de suas paixões, a prova dos três tambores, enquanto Pedro Sampaio produz as batidas da canção.

Com refrão impactante, “Carinha de Bebê” chega com muita expectativa dos fãs, nas redes sociais é possível perceber a ansiedade do público para o lançamento oficial. Ana e Pedro estiveram juntos em São Paulo, no último dia 8, e cantaram pela primeira vez a música que levou a galera ao delírio.

“Cantar com o Pedro foi um presente, sempre gostei das músicas feitas por ele e Carinha de Bebê tem tudo a ver comigo e com ele. Tenho certeza que todos os fãs vão curtir e dançar demais com a gente”, comenta Ana.

Vocês não estão preparados para esse feat, tá surreal! Eu sou fã do trabalho da Ana Castela, e foi muito divertido misturar o som da boiadeira com a minha batida de funk, pop e eletrônico. Eu me amarro nesse mix de ritmos, eu adoro deixar a criatividade fluir e criar um som único! Estou empolgado com o resultado, espero que todo mundo curta bastante!”

O single já está no novo repertório de show da cantora Ana Castela, que promete surpresas nos próximos meses com álbum e gravação de DVD.

Confira o lançamento, aqui

