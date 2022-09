Morador de SP faz tatuagem com rostos de Lula e Bolsonaro

Um morador da cidade de São Paulo fez uma tatuagem com os rostos do ex-presidente Lula (PT) e do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), na tarde de quinta-feira (15), na Zona Leste da capital. O homem, que não quis ser identificado, passou por uma sessão de mais de 11 horas para unir os dois adversários nas eleições presidenciais de 2022.

“Apesar de duvidarem, a tatuagem é real, mas nosso cliente não quer se expor”, afirmou Ubiratan Amorim, de 28 anos, um dos tatuadores responsáveis pelo desenho que fez em parceria com Paulinho de Deus, outro tatuador do estúdio.

Amorim disse que quando o cliente procurou o estúdio eles até tentaram fazer com que ele mudasse de ideia. Ele trabalha como tatuador há 10 anos e contou que essa foi a tatuagem mais inusitada que já fez.

G1