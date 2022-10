Morador pinta ‘vaga p/ corno’ na frente da garagem e viraliza nas redes sociais

Segundo a prefeitura, morador disse que fez a pintura por estar incomodado com clientes de bar nas proximidades que estacionam na frente do acesso para seu imóvel.

Um morador de Garça (SP) pintou na rua, na frente da garagem da casa dele, a inscrição “vaga p/ corno”, e o caso viralizou nas redes sociais.

A intervenção foi feita no asfalto, na área frontal do imóvel, que fica na Rua Coronel Joaquim Pizza.

Segundo a prefeitura, o morador fez a pintura por estar incomodado com clientes de bar nas proximidades que estacionam na frente do imóvel e impedem o acesso à casa.

Após a repercussão do assunto nas redes sociais, representantes do poder público de Garça estiveram no local para conversar com o morador.

Segundo a administração municipal, ele foi orientado a retirar a pintura de solo, que não atende às especificações legais de sinalização de trânsito, sob pena de multa. A infração específica e o valor da autuação cabível não foram informados.

O homem se comprometeu a apagar a inscrição nos próximos dias, sem qualquer contestação, completou a prefeitura.

