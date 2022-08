Moradores de Lerolândia, em Santa Rita, protestam contra a ANE por falta de água

A ANE decidiu instalar medidores de água em todas as casas do distrito, mesmo com falhas do abastecimento.

Moradores do distrito de Lerolândia, em Santa Rita realizaram na manhã desta terça-feira (30) um protesto contra a ANE (Consórcio Águas do Nordeste), que é a nova responsável pelo abastecimento de água no município de Santa Rita.

O protesto é devido ao fato de que a ANE decidiu instalar medidores de água em todas as casas do distrito, mesmo com tantas reclamações envolvendo o abastecimento. Moradores de vários bairros da cidade costumam postar vídeos nas redes sociais, mostrando torneiras e chuveiros sem água ou com moradores reclamando de água com coloração amarela e cheiro desagradável

Os moradores do distrito fecharam a PB 025 e atearam fogo em pneus. A ANE não se pronunciou sobre o caso.

Em maio, a Prefeitura cidade decidiu não renovar a concessão da Cagepa, empresa de economia mista comandada pelo governo do estado. Quem passou a gerir o abastecimento de água e o esgotamento sanitário na cidade é a empresa “Águas do Nordeste” (ANE), que venceu a licitação feita pela gestão municipal.

clickpb