Moraes após eleição: ‘Espero que cessem as agressões ao sistema eleitoral’

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes, afirmou que, com o resultado das eleições, espera que cessem os ataques ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas. Em coletiva de imprensa após a consolidação do segundo turno, o magistrado disse que esta eleição registrou o maior número de votos em candidatos da história.

“Encerramos esse importantíssimo momento com maior número em votos em candidatos da história brasileira, percentualmente e em termos absolutos. Estamos com quase 99,8% dos votos apurados e com a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).”

