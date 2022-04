Morre empresário Ivandro Cunha Lima Filho em decorrência de sequelas da Covid-19

Morreu aos 63 anos, o empresário paraibano Ivandro Cunha Lima Filho em decorrência de sequelas da Covid-19. Sua morte foi confirmada na manhã desta quarta-feira (20).

Ivandro testava internado em um hospital de São Paulo, desde o mês de dezembro em busca de um suporte avançado para tratamento das sequelas da Covid-19.

Ivandro Cunha Lima Filho é filho do ex-senador Ivandro Moura Cunha Lima e tio do atual prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima.

O corpo de Ivandro Cunha Lima Filho será velado a partir das 5h desta quinta-feira (21), e o sepultamento acontece às 16h no Cemitério Campo Santo Parque da Paz.

Ivandro foi diretor de futebol do Treze entre 2004 e 2008 e também em 2014. Quando esteve no Galo, Ivandro foi o campeão paraibano em 2005 e 2006 e também foi um dos responsáveis, como dirigente, pela campanha do time na Copa do Brasil quando foi até às quartas de final

