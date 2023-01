Morre motociclista que teve pernas arrancadas em acidente na BR-230

Lamentavelmente morreu, no início da tarde desta quarta-feira (11), o motociclista que teve as duas pernas arrancadas do corpo em um gravíssimo acidente na BR-230, em João Pessoa. A vítima, tinha 23 anos de idade e havia sido internada em estado grave no Hospital de Trauma de João Pessoa.

O acidente aconteceu entre duas motocicletas e uma carreta, que colidiram na rodovia sentido João Pessoa/Cabedelo, próximo à UFPB. O condutor da outra motocicleta também foi socorrido para o mesmo Hospital por uma equipe do Samu com quadro clínico estável.

