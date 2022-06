Morre mulher baleada pelo marido em São Bento; acusado do crime estava agressivo nos últimos dias e havia comentado sobre vontade de procurar psicólogo

Morreu, no hospital, a mulher que foi baleada pelo marido em São Bento, no Sertão da Paraíba. O crime aconteceu às 10h da manhã desta quinta-feira (2) quando o homem atacou não somente a esposa, mas também os pais dela, que morreram no local do atentado.

O marido foi preso quando tentava fugir da cidade. Ele foi levado para a delegacia de São Bento, juntamente com a arma que teria sido usada no crime. Segundo informações repassadas pelos policiais militares que atuam em São Bento, o acusado chegou em casa armado, atirou contra a esposa, depois atirou na sogra e, quando estava saindo da residência, encontrou o sogro e o baleou. Os sogros morreram no local e a esposa foi socorrida para o hospital da cidade, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Thalita Vieira da Silva tinha 26 anos. A mãe dela foi identificada como Rita Vieira Dantas, de 43 anos. O pai, Carlos Jaime Pedro da Silva tinha 50 anos. O atentado foi registrado no bairro Belarmino Lúcio, em São Bento.

De acordo com informações repassadas ao ClickPB pelo delegado Anderson Fontes, da Polícia Civil da Paraíba, o acusado havia comentado sobre a vontade de procurar um psicólogo, pois estaria escutando vozes e estaria agressivo em casa, ultimamente, segundo testemunhas relataram ao delegado.

O homem preso foi recolhido no Presídio de Catolé do Rocha. Ele aguarda audiência de custódia.

clickpb