Morreu nesta terça-feira (21), o ex-prefeito de Cuitegi-PB

Faleceu nesta terça-feira o ex prefeito do município de Cuitegi, no Agreste paraibano, o senhor Guilherme da Cunha Madruga. O corpo será velado na Câmara Municipal e o sepultamento marcado para esta quarta-feira (22).

O anúncio de sua morte foi feito pela nora Izis Madruga, nas suas redes sociais.

