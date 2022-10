Motociclista morre em acidente com motos em frente à UFPB, em João Pessoa

“Acidente entre duas motocicletas com vítima fatal, via Expressa Padre Zé próximo ao semáforo de pedestre CCHLA”, informou a Semob-JP.

Um acidente entre duas motos terminou com a morte de um motociclista. O fato aconteceu na Via Expressa Padre Zé, em frente à Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

“Acidente entre duas motocicletas com vítima fatal, via Expressa Padre Zé próximo ao semáforo de pedestre CCHLA”, informou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), conforme apurou o ClickPB.

A colisão entre as duas motos ocorreu no Via Expressa Padre Zé, no sentido Bancários/Centro. O motociclista sobrevivente foi socorrido. O estado de saúde não foi divulgado.

As circunstâncias do acidente não foram reveladas.