bairro dos Bancários, zona sul de João Pessoa.

De acordo com informações da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), a colisão aconteceu em frente ao Carrefour dos Bancários, no sentido Centro-Bairro. O motorista do veículo abandonou o automóvel na via.

A Semob enviou agentes ao local para ordenar o trânsito e tomar as devidas providências.

Até o momento, não foram confirmadas vítimas do acidente.

