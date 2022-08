No início da tarde desta segunda-feira (1) um motorista perdeu o controle da direção e capotou o veículo na Ladeira da Fundec em Serraria. Três pessoas que estavam no carro no momento do acidente ficaram levemente feridas.

Por pouco não aconteceu uma tragédia, haja vista a Ladeira da Fundec de é alta e extensa.

midiaparaiba

