Motorista sai ileso após ter carro esmagado por caminhão na BR-230

Um motorista de 33 saiu ileso de um acidente em que o carro dele ficou completamente destruído após ser atingido por um caminhão, no início da manhã desta segunda-feira (15), na BR-230, na Região Metropolitana de João Pessoa. O homem dirigia sozinho e foi resgatado por motociclistas que conseguiram dobrar a porta do carro e retirá-lo pela parte de cima.

O acidente aconteceu por volta das 7h, na ladeira que liga as BRs 230 e 101, no sentido Santa Rita – Bayeux. O motorista, Vandilson José dos Santos, mora em Pedras de Fogo, mas trabalha como caseiro em João Pessoa, durante a semana. Ele contou como aconteceu a colisão e o resgate.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente pode ter sido causado pelo caminhão que descia a ladeira provavelmente em uma velocidade incompatível com a via e com o horário. Ele chegou a atingir outros dois veículos antes de bater no carro de Vandilson. O inspetor Walter Mota, que atendeu a ocorrência, conta que se impressionou quando chegou ao local e percebeu que o motorista não tinha ferimentos.

O motorista do caminhão, Antônio Assis, também ficou surpreso com a situação. Ele explicou que saiu de Campina Grande, com uma carga de bebidas, com destino a Natal, no Rio Grande do Norte. Ele explica que foi atingido por outro veículo antes do caminhão descer a ladeira, e que procurou atingir a mureta para não bater em outros carros, mas que não conseguiu desviar do veículo de Vandilson.

Vandilson, que tem dois filhos, conta que nasceu de novo e que agora tem duas datas para comemorar no mês de agosto, já que vai completar 34 anos no próximo dia 24.

G1-PB

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram