Movimento surge para lançar Raniery Paulino na chapa de João Azevêdo visando pacificar Republicanos e PP

A velocidade dos fatos políticos depois da crise entre Republicanos e Aguinaldo Ribeiro, do PP, acaba de gerar novo movimento visando lançar o nome do deputado estadual Raniery Paulino (Republicanos) como candidato à majoritária do governador João Azevedo.

A argumentação principal expõe a trajetória de Raniery Paulino como personagem de trânsito e respeitabilidade tanto no Republicanos, onde está filiado, quanto no PP liderado pelo deputado federal Aguinaldo Ribeiro.

Na conjuntura e nos bastidores, surgem também outras reações pela crise provocada pela reação dos Republicanos ao gesto de Aguinaldo Ribeiro de querer indicar o vice de João.

– Há em curso uma tentativa de querer se construir peso igual ao do Centrão do plano federal na cena estadual querendo indicar o vice e ainda bancar o senador da Oposição contra o governo – comentou um pré-candidato pedindo para resguardar a Fonte.

