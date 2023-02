MPF investiga rádio por financiar e estimular golpismo do 8 de janeiro

Ministério Público Federal (MPF) no Paraná abriu inquérito, na última terça-feira (7/2), contra uma rádio em Cascavel (PR) por supostamente financiar os atos golpistas do 8 de janeiro, incentivar discursos extremistas e até fazer propaganda em um acampamento golpista em frente à sede do Exército na cidade.

Segundo o MPF, há suspeitas de que a Rádio Cidade de Cascavel, cujo nome comercial é Rádio Estúdio 92,3 FM, tenha financiado diversos atos antidemocráticos em Brasília e em Cascavel (PR), inclusive o de 8 de janeiro, quando bolsonaristas saquearam as sedes dos Três Poderes. O canal com concessão pública estimulou ideias antidemocráticas e pregou crimes, o que é proibido. Também divulgou mentiras de “supostos especialistas jurídicos” para reforçar teorias extremistas.

Os investigadores apontaram que, no fim do ano passado, o apresentador Duka Siliprandi fez diversas afirmações de teor criminoso, sem qualquer lastro na realidade. Após a derrota de Jair Bolsonaro e o início dos acampamentos golpistas, Siliprandi disse que Bolsonaro “foi roubado nas urnas”.

O funcionário da Rádio Estúdio afirmou também que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, “surtou, apresenta visíveis sinais de alucinação, atingiu faz muito tempo o delírio, é uma espécie de demência”. As Forças Armadas e os extremistas civis também foram incitados a um confronto armado golpista: “Se as Forças Armadas, porventura, não tomarem o lado dos patriotas, creio eu que o povo deve ir para o sacrifício, em nome da liberdade e da honra”.

