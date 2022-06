Mulher baleada pelo marido morre no hospital horas depois do assassinato dos pais, em São Bento

A mulher que foi ferida a tiros pelo marido, na manhã desta quinta-feira (2), em São Bento, no Sertão da Paraíba, morreu no hospital da cidade. A informação foi confirmada pela Polícia Militar que acompanha o caso. O pai e a mãe dela também foram atingidos e morreram ainda no local.

O homem tentou fugir, mas foi preso na saída de São Bento e encaminhado à delegacia da cidade. A arma usada no crime foi apreendida.

Thalita Vieira da Silva tinha 26 anos. A mãe dela foi identificada como Rita Vieira Dantas, de 43 anos. O pai, Carlos Jaime Pedro da Silva tinha 50 anos. O atentado foi registrado no bairro Belarmino Lúcio, em São Bento. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito chegou na casa da família com uma arma de fogo e atirou contra a esposa. Em seguida, efetuou disparos contra a mãe dela e, quando estava saindo da residência, o sogro estava entrando e também foi baleado.

Ainda conforme a Polícia Militar, há uma suspeita de que o crime tenha sido motivado por ciúmes. Eles têm um filho de dois anos.

Já segundo o delegado Anderson Fontes, o suspeito aparentava estar em surto psicótico. Por causa disso, ainda não apresentou condições de ser interrogado.

G1

