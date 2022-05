Mulher descobre traição em Ibiza e joga roupas do namorado na piscina

Uma mulher foi flagrada jogando as roupas do namorado numa piscina de um hotel no Egito. A atitude foi vista como uma vingança depois que ela descobriu uma traição do rapaz durante férias do casal em Ibiza, na Espanha, na semana anterior.

Em vídeo compartilhado no TikTok, é possível observar a mulher caminhando até a piscina e, logo depois, abrindo uma mala e lançando todos os pertences do rapaz na água. Enquanto isso, ela dizia ter sido traída.

Logo após, o namorado grita para a jovem: “Espero que você seja expulsa, sua vadia gorda”. O vídeo foi compartilhado por Chelsi Carver, que estava de férias no mesmo hotel.

“É isso o que acontece quando você é pego traindo em Ibiza”, disse o autor do vídeo na internet. O registro viralizou e muitos aplaudiram a atitude da garota.

Com informações do Metrópoles

