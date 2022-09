Mulher é assassinada a tiros em Várzea Nova, em Santa Rita

O corpo da vítima foi deixado próximo a uma área de vegetação. O corpo apresentava marcas de disparos de arma de fogo no rosto.

Uma mulher foi assassinada a tiros em Várzea Nova, Santa Rita, na Grande João Pessoa. O crime foi registrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (12). Equipes das polícias Militar e Civil foram acionadas ao local. Um dos disparos foi confirmado no rosto da vítima.

De acordo com o relato à PM, moradores de uma vila próxima ouviram disparos de arma de fogo momentos antes do corpo ser encontrado. A vítima estava às margens de uma área coberta por vegetação.

Até a publicação desta matéria não havia confirmação com relação a identificação da vítima, nem com relação as motivações para o crime.

