Mulher é ‘engolida’ por cratera em calçada no Ceará

Uma mulher foi engolida por uma cratera que se abriu no momento em que ela passava por uma calçada em obras na cidade de Cascavel, no interior do Ceará, informa o Diário do Nordeste, que divulgou vídeo do ocorrido.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o exato momento em que a mulher, identificada como Maria Rosilene, passa pelo trecho em obras e a cratera se abre.

Rosilene, então, cai no buraco que está cheio de água. Dois homens que testemunharam o ocorrido foram ao seu socorro. Na sequência, um terceiro homem também para ajudar e conseguir retirar a mulher de dentro da cratera.

É possível notar cones ao redor do local em que o buraco se abriu, porém, não havia barreiras físicas na via.

Ainda de acordo com o Diário do Nordeste, Maria Rosilene “passa bem”. O município de Cascavel divulgou nota na qual afirma que “devido às fortes chuvas dos últimos dias, a calçada cedeu, e mesmo com os cones de identificação, Maria passou pelo local”.

Terra