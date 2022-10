Mulher é morta a tiros na frente da filha de cinco anos em Uiraúna, na Paraíba

Uma mulher foi morta a tiros na noite do último sábado (8), em Uiraúna, no Sertão da Paraíba. A vítima foi identificada como Tatiana Patrício Araújo, de 43 anos. Ela foi morta em frente à própria filha, de cinco anos de idade.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava em sua residência quando dois homens em uma moto chegaram e chamaram por ela. Ela saiu para atender e foi alvejada com três tiros. Ela foi atingida na boca, no braço e no abdômen.

A criança de cinco anos ficou ao lado do corpo da mãe até ser retirada do local por um tio, irmão da vítima.

A Polícia Militar iniciou diligências e localizou o veículo utilizado no crime. A motocicleta foi encontrada a cerca de 1 km do local do crime. Após consulta no sistema, foi identificado que a motocicleta era produto de roubo, tomada de assalto no último dia 25 de setembro, na zona rural do município.

Até o momento, ninguém foi preso.

clickpb