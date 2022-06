Mulher é presa acusada de tráfico de drogas no bairro do Rosário, em Guarabira

Às 10h10 desta terça-feira (21) na rua Severino Marins de Lima, bairro do Rosário, Guarabira, durante a realização da operação PARADIGMA foi cumprido dois mandados de prisão em desfavor de uma mesma mulher, de 39 anos, que é reincidente no crime de tráfico de drogas, bem como, responde também por associação para o tráfico.

Deste modo a acusada foi conduzida presa até a delegacia de Guarabira e apresentada ao delegado plantonista para as providências legais cabíveis.

