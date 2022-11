Mulher é presa ao tentar entrar em presídio com drogas no ânus, em Cajazeiras, na Paraíba

Uma mulher foi presa em flagrante ao tentar entrar em presídio com drogas escondidas no ânus, em Cajazeiras, na Paraíba. A descoberta foi realizada através de exame de raio-X, antes das visitas, neste sábado (5).

De acordo com as informações iniciais, a mulher de 23 anos estava tentando entrar no presídio para fazer uma visita a um apenado com o conteúdo embalado em plástico oculto em seu canal retal. Os policiais penais identificaram o invólucro através do exame de raios X.

A mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. A suspeita foi presa e o material apreendido.

