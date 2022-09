Mulher é presa por agredir a avó no bairro do Cristo e vítima pede à polícia que neta não fique presa

A idosa contou que já chegou a levar um chute da neta, que bateu com a cabeça na parede.

Uma mulher foi presa na noite dessa quarta-feira (21) após agredir a avó no bairro do Cristo Redentor. Na delegacia, a avó afirmou que as agressões são recorrentes, mas pediu que a neta não ficasse presa.

A idosa contou que já chegou a levar um chute da neta, que bateu com a cabeça dela na parede. “O médico disse que ia fazer exames, que tinha que cortar os cabelos porque não podia usar xuxa (elástico). Tomo remédio todo dia para a cabeça. Ela também bate muito no avô, o coitado [às vezes] está deitado, dormindo e ela bate nele”, contou.

“Ela pede dinheiro e se não der, ela espanca”, disse, confirmando que possivelmente esse dinheiro é utilizado para beber e comprar drogas. “Eu não nego, dou para evitar”, disse.

A senhora pediu que a neta não ficasse presa. “Se ela não se ajeitar, é o jeito, mas não deixe ela presa agora não, porque se ela fizer de novo, eu saio caladinha e chamo a polícia”, disseem entrevista a uma emissora de TV.

A mulher foi detida e deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (22). Segundo informações, ela já havia sido presa antes.

