Mulher encontrada morta em canavial é identificada; vítima estava grávida

A mulher que foi encontrada morta em um canavial, na Usina São João, em Santa Rita, foi identificada, de acordo com a Polícia Civil. A vítima é Aldilene da Silva Pereira. Segundo a investigação do Instituto de Polícia Científica (IPC). Aldilene era natural do município de Jacuípe, estado de Alagoas.

Ela estava grávida de aproximadamente cinco meses. Em entrevistas à imprensa, foi informado pelo IML que o ventre da vítima não foi atingido pelos disparos. Conforme trouxe o ClickPB, a vítima foi encontrada no início desta semana por populares, já sem vida.

A Polícia segue investigando o caso.

clickpb