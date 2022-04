Mulher fica ferida após levar pedrada no rosto durante tentativa de assalto na Paraíba

Uma mulher ficou ferida na noite deste sábado (2), durante tentativa de assalto no município do Conde, no Litoral Sul da Paraíba. De acordo com informações, um casal teria sido abordado por homens armados na estrada que vai para Jacumã.

O condutor da moto teria desobedecido a ordem de parada dos criminosos quando um deles jogou uma pedra que atingiu o rosto da mulher que estava na garupa. Após a agressão, os bandidos fugiram.

A mulher foi levada para uma unidade de saúde do município, porém foi transferida para o Hospital de Trauma de João Pessoa. De acordo com o hospital, a vítima teve o nariz quebrado e sofreu um trauma na face.

Até o momento ninguém foi preso.

clickpb