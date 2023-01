Uma mulher foi a óbito após cair do nono andar do Shopping Liv Mall, no Retão de Manaíra, em João Pessoa. De acordo com as primeiras informações, o caso está sendo tratado como suicídio. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil acompanharam a ocorrência.

Matéria em atualização

