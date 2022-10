Mulher morre ao levar descarga elétrica quando lavava calçada de casa

Uma mulher morreu eletrocutada quando lavava a calçada de sua casa, na Rua Plácido de Castro, na Vila Lucas Araújo, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, na tarde desta quarta-feira. Calhandra Guzzo, de 34 anos, usava uma lavadora elétrica de alta pressão e foi encontrada desmaiada por vizinhos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local e socorreram a vítima. No caminho para o hospital São Vicente de Paulo, os socorristas realizaram manobras, usando até um desfibrilador, mas não conseguiram reanimar Calhandra, que teve uma parada cardíaca por causa do choque.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os investigadores aguardam o laudo de necrópsia do Instituto Médico-Legal (IML) para saberem exatamente como aconteceu o acidente.

Calhandra era casada e deixa dois filhos. Nas redes sociais, parentes e amigos postaram despedidas emocionadas. “A imagem que irei guardar para sempre é do seu enorme sorriso com que contagiava todo o mundo!”, escreveu uma amiga.