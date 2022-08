Mulher morre após ser esfaqueada pelo esposo, em Teixeira; acusado foi preso em flagrante

Uma mulher de 47 anos faleceu no hospital regional de Patos após ser atingida por golpes de faca que teriam sido proferidos pelo esposo, na cidade de Teixeira, sertão do estado. De acordo com informações da Polícia Militar o caso ocorreu na rua José Meira de Vasconcelos, na região conhecida como “três postes”.

A vítima foi socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada a Patos. De acordo com a assessoria da unidade de saúde, Lucineide Soares de Souza, 47 anos, ficou na área vermelha em tentativas de estabilização. Ontem a tarde, o óbito foi confirmado após parada cardíaca.

Prisão – Confome apurou o ClickPB, o acusado foi preso em flagrante por policiais da 4ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Os policiais receberam denúncia da tentativa de feminicídio e as guarnições foram enviadas ao local. O homem foi localizado com a arma do crime ainda em mãos.

ClickPB