Mulher pula de prédio em João Pessoa para fugir de agressões do marido e sofre fratura nos pés

Uma mulher pulou do 1º andar de prédio para tentar fugir de agressão do marido. O caso aconteceu no bairro Portal do Sol na note desta segunda-feira. De acordo com informações da Polícia Civil, o marido da vítima iniciou as agressões e a mulher, temendo ser morta, pulou do apartamento onde mora.

A vítima teve fraturas nos pés e foi levada para o Hospital de Trauma onde precisou passar por cirurgia. O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar e levado para a Central de Polícia.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, três mulheres morrem por dia no Brasil vítimas de feminicídio, ou seja, 1 mulher é vítima de feminicídio a cada 7 horas.

O anuário mostrou que quase 82% dos feminicídios são cometidos pelo companheiro ou ex-companheiro da vítima. Ainda de acordo com o estudo, a presença de arma de fogo na residência aumenta o risco de a mulher em situação de violência doméstica ser morta por seu parceiro.

