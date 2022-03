Mulher que traiu marido personal trainer disse que ‘viu imagens do marido e de Deus’ no morador de rua

Um personal trainer de 31 anos é investigado por espancar um sem-teto no Jardim Rodiz, em Planaltina, no Distrito Federal. O caso aconteceu na última quarta-feira (9), após o homem flagrar a esposa fazendo sexo dentro de um carro com a vítima. Em depoimento, a mulher afirmou que viu “imagens do marido e de Deus” no sem-teto.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o marido pensou que a esposa, que tem 33 anos, estava sendo estuprada. No entanto, ele também afirmou que a mulher enfrenta problemas psicológicos.

A polícia foi acionada e os três envolvidos foram conduzidos ao Hospital Regional de Planaltina. Os dois homens estavam machucados e a mulher, em estado de choque.

A 16ª Delegacia de Polícia, em Planaltina, apura o caso. No boletim de ocorrência, no entanto, não consta a linha de investigação.

A ocorrência

Em depoimento, a mulher narrou o ocorrido. Em áudios obtidos pela TV Globo, ela afirmou que viu “imagens do marido e de Deus” no sem-teto e que não tinha ingerido bebida alcoólica.

Ela disse que, inicialmente, foi abordada pelo sem-teto, que pedia dinheiro. Como ela não tinha, ele pediu para ver uma bíblia que o marido tinha dado à ela. “Me deu vontade de dar um abraço nele”, disse.

Em seguida, o sem-teto pediu um abraço e os dois entraram no carro. Ele começou a fazer carinho no pé dela e pediu para irem para outro lugar, onde marcaram um encontro. “Eu senti uma coisa tão boa”, disse.

Ao longo do relato, ela explica que começou a ter visões de que estaria na presença de Deus. Já em outros momentos, de que o morador de rua seria seu companheiro. Ainda em via pública, os dois teriam seguido na troca de carinhos, de acordo com ela. O resultado, como relatado no áudio, foi um beijo entre os dois na frente da sogra, situação que deixou a mãe do personal incrédula. “É o meu propósito, deixa eu receber o meu propósito”, disse a mulher para a sogra.

Depois do beijo, o morador de rua entrou no carro da mulher, em busca de um local mais reservado. “Fui procurando pela rodoviária um lugar escuro e vazio pra gente ficar junto. Eu senti a necessidade de deixar ele entrar no meu carro”, declarou a mulher na gravação.

No boletim de ocorrência, consta que a esposa saiu com a sogra para tentar ajudar o sem-teto. No entanto, durante o percurso, elas se separaram.

Como a esposa não voltou, o marido saiu para procurá-la. No caminho, ele encontrou o carro da mulher estacionado e, quando se aproximou, viu que a companheira fazia sexo com o sem-teto.

O vídeo mostra o momento em que o personal trainer começou a agredir o homem, já fora do veículo. O suspeito derrubou o sem-teto no chão, deu socos e chutes.

Nas imagens, é possível ver também que a mulher saiu do carro. O vídeo mostra que ela deitou no chão e se ajoelhou durante as agressões contra o sem-teto.

G1