Mulher vende seu bebê por R$ 17,5 mil para financiar plástica no nariz

De acordo com a polícia, o negócio foi fechado no equivalente a R$ 17,5 mil (200 mil rublos, a moeda local).

Uma russa de 33 anos vendeu seu bebê recém-nascido para financiar uma plástica no nariz. De acordo com a polícia, o negócio foi fechado no equivalente a R$ 17,5 mil (200 mil rublos, a moeda local). O valor foi estipulado com base no gasto com o procedimento estético.

De acordo com relatórios da polícia, a mãe, moradora de Kaspiysk (Daguestão, Rússia) recebeu um depósito de 10% (R$ 1.750) de um casal que concordou, apenas cinco dias após o nascimento do bebê, em 25 de abril, em tirar o bebê de suas mãos. Ela não teve a identidade revelada.

Um mês depois, o casal pagou mais R$ 8.700, contou reportagem do “Daily Star”.

Porém, nesse mesmo período, o bebê passou mal, e os médicos pediram ao casal sua certidão de nascimento para levá-lo ao hospital, que os dois não tinham. A suspeita foi levada à polícia.

Antes que o casal pagasse o restante do valor acertado, a polícia o prendeu por tráfico de pessoa. A mãe também foi detida, sob a mesma acusação. Não foi informado se ela fez a cirurgia.