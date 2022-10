MULTIDÃO PARTICIPA DE MEGA FESTA ENCERRANDO PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS EM PEDRO RÉGIS

Uma multidão participou da maior e mais animada Festa das Crianças promovida pelo Governo Municipal de Pedro Régis, por meio das Secretarias de Assistência Social, Educação, e Cultura nesta quinta-feira (20), encerrando a programação em comemoração ao Dia das Crianças no município.

A cobertura vacinal superior a 83%, permitiu que este ano a festa fosse em praça pública com muitas atrações. A animação musical ficou com o Grupo Show da Alegria, que trouxe personagens conhecidos da criançada como a turma do Mickey, os super-heróis da Marvel e os Bolofofos, também da Turma da Encantada Animações, além das gincanas com premiação realizadas pelos oficineiros do SCFV.

Durante toda a semana as crianças participaram de diversas atividades educativas nas escolas, nos programas sociais e a festa finalizou com alegria as comemorações.

Pintura de rosto, atividades esportivas, além de parque de diversão, brinquedos infláveis, distribuição de pipocas, algodão doce, sorvete, cachorro quente e de brindes.

Outro espaço importante foi para cortes de cabelo das crianças. Papais e mamães agradeceram a iniciativa. Juliana Mendonça, secretária da Assistência Social, falou pelos gestores que colaboraram com evento e comemorou o sucesso da festa. “Essa festa linda só é possível graças ao apoio que tivemos do Governo Municipal de Pedro Régis, e o empenho de um grupo unido”, destacou.

A prefeita Michele Ribeiro participou do início ao fim da festa e feliz agradeceu o dedicação das equipes para realização do evento e a confiança dos pais. “Agradecemos as equipes que organizaram com tanto amor e dedicação, afinal um mega evento como esse não seria possível sem a união e os esforços de muita gente. Obrigada aos papais, mamães e responsáveis pelas crianças. Gratidão por tornarem esse momento inesquecível para nós, mas, acima de tudo, para as crianças”, celebrou.

João Henrique, de 12 anos, era só sorrisos. Ele disse que nunca tinha visto uma festa tão grande, que estava super feliz e parabenizou. “Eu adorei os brinquedos, o lanche e a animação. Parabéns!”, finalizou.

Ascom Pedro Régis