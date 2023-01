Município da Paraíba com 4 mil habitantes vai gastar mais de R$ 1 milhão com estrutura de festas

O município de São João do Tigre, Cariri do estado, irá desembolsar mais de R$ 1,2 milhão com a contratação de empresa responsável por estrutura de festas ao longo do ano de 2023. Conforme apurou o ClickPB, o contrato realizado pela prefeitura da cidade de 4.233 habitantes foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado(DOE) da última sexta-feira (06), no valor de R$ 1.250.380,00.

De acordo com o texto, o valor será pago para a montagem e desmontagem de estrutura de festas para a realização dos seguintes eventos: carnaval, São João e festas de padroeiros, tanto na sede do município quanto nos distritos. O contrato traz que a fonte dos recursos é a secretaria de cultura e turismo.

O ClickPB tentou ter acesso aos detalhes do contrato no portal da transparência da prefeitura de São João do Tigre, porém os dados não constavam na página de licitações no site da administração. Confira o contrato publicado no DOE:

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram