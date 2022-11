Municípios da Paraíba vacinam em domicílios para incentivar imunização contra covid-19 em crianças de até 2 anos

A vacinação de crianças até 2 anos de idade com comorbidades segue ocorrendo na Paraíba e o vacinômetro disponível no site da Secretaria de Estadual da Saúde (SES) aponta que ao menos 83 crianças do grupo receberam a primeira dose*. Conforme apurou o ClickPB, alguns municípios têm observado uma baixa procura pela imunização para este grupo prioritário.

Nas duas principais cidades do estado, João Pessoa e Campina Grande, em razão desta baixa procura, os órgãos de saúde têm adotado novas estratégias a fim de estimular o uso da vacina e garantir o não desperdício de lotes.

Em João Pessoa, foi anunciado que a partir de hoje (22) a aplicação das vacinas ocorrerá em domicílios, por agendamento. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde eles podem ser realizados pelos números (83) 98600-4815 e 3212-3371 no horário de 8h às 15h.

Em Campina Grande também ocorre a vacinação por agendamento. De acordo com a chefe da imunização do município, Samira Luna, são disponibilizados os números 83 3310-6365 e 83 9 9185-6474 para atendimentos. N caso do último contato, ele é WhatsApp. Após entrar em contato com a secretaria, será agendado um horário para aplicação ser feita na residência da criança.

Além do agendamento, Campina Grande tem realizado uma busca ativa por crianças com comorbidades. Na última semana, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município foi um dos locais visitados pela equipe da secretaria municipal de saúde.

De acordo com a Secretaria Estadual estas campanhas de ‘busca ativa’ e agendamento são realizadas conforme a necessidade de cada município. Na próximo sábado (26), ocorrerá uma ação integrada no estado com objetivo de incentivar a vacinação para todas as idades. Intitulado de “Na torcida contra a Covid-19”, a ação será realizada nos 223 municípios do estado.

*dados são fornecidos pelos próprios municípios à SES, atualizados até ontem (21).

ClickPB