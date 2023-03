Municipios paraibanos na divisa com RN suspendem aulas por causa dos ataques do crime organizado no estado vizinho

Municípios paraibanos na divisa com o Estado do Rio Grande do Norte, suspenderam as aulas até segunda ordem. São eles: Caiçara, Logradouro, Jacaraú. A medida é de precaução devido aos ataques realizados pelo crime organizado em 19 cidades do estado potiguar, no inicio deste semana.

Audios vazadas nas redes sociais emitem avisos de que os ataques poderão chegar à Paraíba, especificamente nesses municípios. Neste momento oficiais da policia militar das regiões do Agrsete e Litoral Norte estão reunidos para traçar esquemas de repressão à possíveis tentativas de ataques.

Em Araruna, município que tambem está na divisa com o RN nenhum comunicado de alerta foi feito, em contato com o assessor de comunicação da prefeitura Jocimar , as aulas seguem de forma normal sem nenhuma interrupção.

Em contato por telefone com o Coronel Gilberto Felipe Comandante Regional 3, que envolve as áreas do 4ºBPM de Guarabira, 8ºBPM Itabaiana, 2ª CIPM de Mamanguape, 7ª CIPM de Solena, 9ª CIPM de Sapé. Ao todo são 56 municípios monitorados na Operação Divisa. Coronel Gilberto disse que a situação está sob controle e que qualquer prefeito ou secretario de educação desses municipios devem antes de tomar qualquer decisão, entrar em contato com a policia.

