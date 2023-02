NAF e Cedmex fecham para balanço na próxima terça-feira (28)

O Núcleo de Assistência Farmacêutica (NAF) e o Centro de Dispensação de Medicamentos Especiais (Cedmex) em todo o estado irão suspender o atendimento ao público na próxima terça-feira (28). A suspensão do atendimento é realizada sempre no último dia útil de cada mês para realização do balanço no estoque de medicamentos e verificação da necessidade de novos pedidos. A assistência ao público retorna normalmente na quarta-feira, 1º de março.

A gerente executiva de Assistência Farmacêutica, Wenia Brito, alerta que os pacientes devem procurar o serviço até esta segunda-feira (27) para a retirada antecipada dos medicamentos. “Conforme é de conhecimento, a suspensão programada é uma rotina necessária para controle do estoque de medicamentos. Reforçamos sempre para que a população não fique sem o medicamento necessário. Lembramos ainda que o horário de entrega de fichas é até 15h30”, ressalta.

O Cedmex oferta atualmente 174 medicamentos em 335 apresentações farmacêuticas para 102 condições clínicas preconizadas pelo SUS, inclusive doenças raras.

