Nal entrega a comenda “Destaque do Ano” à digital Influencer de Guarabira

A digital influêncer, Giovanna Lanny, foi uma das homenageadas na noite da quinta-feira (9), ocasião em que foi realizada a última sessão do período legislativo de 2022 na casa os olhos de Aquino Câmara Municipal de Guarabira. Giovana recebeu das mãos do vereador Nal Fernandes, a comenda “Destaque do Ano”.









