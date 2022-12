Vereador Nal, homenageia professor Nildo. Empresário do Colégio Geo Santo Antônio e Geozinho

O empresário e professor Nildo, proprietário do colégio Geo Santo Antônio (ensino médio) e do Geozinho (ensino infantil), foi homenageado na sessão especial que marcou o fim dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Guarabira, nesta terça-feira (20). Ele foi agraciado com a comenda Mérito Empresarial Rogério Pontes, das mãos do vereador Nal Fernandes (MDB). José Neves de Brito (professor Nildo) trabalho na administração do Colégio Santo Antônio desde 1988 e no GEOZINHO desde 2006.

“Com grande entusiasmo, ontem prestei homenagem a um homem devotado à educação e formação cidadã dos guarabirenses, que investe nesta cidade e gera empregos e oportunidades!. Transmiti ao Professor Nildo a comenda de Mérito Empresarial Rogério Pontes.”

