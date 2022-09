Naldo Benny ameaça MC Créu após críticas a Moranguinho em “A Fazenda 14′

Na madrugada deste domingo (18), o intérprete de “Se Joga” detonou o funkeiro e avisou que se ele continuar falando mal de Ellen Cardoso, vai “dar um pau” no ex-patrão de Moranguinho.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – MC Créu nem entrou em A Fazenda 14, mas sua passagem pelo Paiol ainda rende. O cantor, que perdeu para Bia Miranda na votação do público para ser o 21º participante do reality rural da Record, foi ameaçado por Naldo Benny. Na madrugada deste domingo (18), o intérprete de “Se Joga” detonou o funkeiro e avisou que se ele continuar falando mal de Ellen Cardoso, vai “dar um pau” no ex-patrão de Moranguinho. A mulher de Naldo foi dançarina de MC Créu há dez anos.

“Se você falar mais um ‘a’ da minha mulher, eu vou dentro da sua casa te buscar. A minha mulher entrou na Fazenda porque eu deixei. Para ela fazer um desejo artístico, um sonho artístico. Não é por dinheiro, porque eu não preciso dessa porra”, começou Naldo.

Assim que soube Créu estava concorrendo a uma vaga na atração, Moranguinho expôs os problemas que teve na época em que fazia parte do grupo do funkeiro para os outros peões. Na versão de Ellen, o então empresário colocou cláusulas contratuais de multas, caso ela não desse os créditos a ele em trabalhos extras, além de pagar um cachê muito baixo às dançarinas. Créu negou e disse que a mulher do Naldo não era uma pessoa confiável.

Naldo rebateu MC Créu e fez ameaças pesadas: “Vou dentro da sua casa te buscar e vou te dar um pau. Estou te afirmando, não tem polícia, não tem o caralho. Vou te buscar dentro da sua casa e vou te dar um pau porque você é mole”, bravejou.

O cantor ainda acusou o funkeiro de querer atenção na mídia e fazer de tudo para entrar no reality comandado por Adriane Galisteu. “Esquece a minha mulher, agora o bagulho é eu e você. Você está querendo esculachar a mulher que eu amo. Eu até te respeitei até hoje, agora o bagulho é eu e você, de homem para homem”, completou ele.

