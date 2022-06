Nas redes, Lula sugere filmes e Bolsonaro ironiza: “Senhor do Triplex”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, neste sábado (25/6), para ironizar publicação feita pelo ex-presidente Lula (PT) com quem rivaliza pelas intenções de voto para a Presidência nestas eleições. Na noite dessa sexta (24/6), o petista, em postagem descontraída com seguidores, havia sugerido recomendações de filmes para o final de semana, e foi respondido pelo atual mandatário.

No Twitter, Lula publicou: “Chega o fim de semana, filminho, pipoca… A #EquipeLula tá pensando em maratonar essas sagas. Esses são os nossos preferidos delas. Quais são os seus? #sextou”, referindo-se aos filmes De Volta para o Futuro, Star Wars e Senhor dos Anéis.

A última saga sugerida pela equipe do ex-presidente rendeu uma montagem de Bolsonaro com o seguinte trocadilho: “O Senhor do Triplex”, lembrando do apartamento atribuído a Lula e que foi pivô das polêmicas envolvendo o julgamento do petista no âmbito da Operação Lava-Jato

Veja:

Até a última atualização desta reportagem, ele não havia rebatido a montagem do atual presidente.

Relembre o caso

A propriedade foi atribuída ao ex-presidente durante a Operação Lava Jato. O triplex foi o centro da acusação que levou à condenação e à prisão do petista por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Após ficar 580 dias preso em Curitiba, Lula foi solto em novembro de 2019 depois de interpretação do STF (Supremo Tribunal Federal) que proibiu a prisão imediatamente após condenação em 2ª Instância. Condenado no TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) a 8 anos e 10 meses de prisão, Lula ainda tinha recursos pendentes.

Em junho deste ano, o plenário do Supremo validou decisão da 2ª Turma que declarou o ex-juiz Sergio Moro parcial no caso do triplex do Guarujá. Com isso, a condenação foi anulada e o processo deveria voltar ao ponto inicial. O MPF (Ministério Público Federal) reconheceu na terça-feira (7/12) a prescrição do caso e pediu o arquivamento do processo.

