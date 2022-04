Nasce primeira filha do jogador Hulk com Camila Ângelo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) — O jogador de futebol Hulk Paraíba, 35, compartilhou nos stories do Instagram uma foto do nascimento da primeira filha com Camila Ângelo. Zaya nasceu na tarde desta segunda-feira (18) no Mercy Hospital Maternity, em Miami, nos Estados Unidos.

“Obrigado Deus pela chegada tão abençoada da minha princesa Zaya”, escreveu o jogador na legenda da foto. Ele também compartilhou com os fãs que a filha nasceu pesando 3,890 kg e medindo 53,3 cm.

O jogador tem outros três filhos com a ex-mulher, Iran Ângelo de Souza, tia de Camila, com quem foi casado por 12 anos. Ele e Camila começaram o relacionamento em outubro de 2019. Na época, a assessoria de imprensa de Hulk informou que o casamento dele com Iran havia terminado em julho, e que Camila também estava separada “há muito meses”.

A separação do atleta virou uma briga pública com revelações fortes do atleta com relação ao antigo relacionamento. Segundo ele, nunca houve amor entre ambos e ele a traia com frequência nos 12 anos em que ficaram juntos.

Em live em setembro de 2020, Hulk disparou contra a ex e garantiu que Camila não foi o pivô da separação. Camila tem 20 anos a menos do que a tia.

“Ela sabe muito bem onde eu a conheci e onde ela trabalhava, não vou entrar em detalhes por causa dos meus filhos. Sabe muito bem onde eu te conheci. Comecei a namorar e em menos de um mês você engravidou. Veio Ian, Tiago e Alice com a bênção de Deus. Meu casamento não surgiu por amor, por paixão, nada, foi um acidente de você engravidar de Ian. E assumi”, disse.

Na sequência, o jogador revelou que desde o início sustentava Iran e toda a família dela. Hulk também disse que ela não tinha nada antes de conhecê-lo e usou do nome dele para crescer.

“O que a Camila administrava seu? Pagou faculdade, silicone, deu casa, fez transferência para ela? Tem recibo que deu para a Camila? É muito fácil sair contando mentiras. Iran, está na hora de parar essa palhaçada. Sou homem, assumo minhas coisas. Cansei das suas palhaçadas, dos bastidores”, afirmou à época.

Ele completou: “Camila nunca foi pivô de separação. Nunca me relacionei com a Camila quando estava casado. Sou homem. Não era feliz no meu casamento. Tinha inúmeros motivos. Passei meu casamento todo traindo a Iran. Vivia uma vida de solteiro. Ela sabia muito bem e queria ter só o status de esposa do Hulk”.

O jogador concluiu ao dizer que Iran gostaria de ter mídia e de virar blogueira. E a acusou de ser mentirosa. “É mentira atrás de mentira. Fez um post só de mentiras. Vim aqui porque não aguentava mais ouvir tantas maldades. Tinha gente vindo no Instagram falando que era meu fã, mas que agora não gostava mais de mim porque eu era escroto.”

Por: FolhaPress

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...