Nattan é a atração principal do Bloco dos Atletas, em João Pessoa, na programação do Folia de Rua

O cantor de piseiro Nattan, ou Nattanzinho como também é conhecido, será a atração principal do Bloco dos Atletas, em João Pessoa. O bloco vai descer a Avenida Epitácio Pessoa no dia 11 de fevereiro.

A Prefeitura de João Pessoa divulga, nesta quarta-feira (18), a programação completa do Folia de Rua e Carnaval Tradição. Esse é o primeiro ano de retomada dos eventos de pré-carnaval da Capital após a pandemia do novo coronavírus.

Os abadás para o Bloco dos Atletas custam entre R$ 190 e R$ 380, mais taxas, com camisas nos tamanhos P, M, G, GG e XGG, conforme apurou o ClickPB. As vendas acontecem no site Ingresso Nacional.

