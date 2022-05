Neto de vereadora de Jacarau é morto durante assalto

O jovem Jean, neto da vereadora Luzia, da cidade de Jacaraú,Litoral Norte da Paraíba, foi morto durante um assalto na noite deste domingo (1), em Lagoa de Dentro.

Segundo as informações chegadas à nossa redação, o jovem estava em companhia de amigos, quando voltava de Lagoa de Dentro, no sítio Canto de Pedra, nas imediações da uma parada de ônibus. Nesse local os criminosos anunciaram o assalto. Atiraram no jovem para roubar a motocicleta que ele pilotava.

Até agora ninguém foi preso, mas a polícia trabalha nas investigações para descobrir o paradeiro dos criminosos.

