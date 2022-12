Nicholas Santos vence Mundial de natação e anuncia aposentadoria

Após superar o suíço Noe Ponti, de apenas 21 anos, e o húngaro Sebastian Szabo, 26, que ficaram, respectivamente, com as medalhas de prata e de bronze, Nicholas Santos surpreendeu os fãs ao anunciar a aposentadoria das piscinas.

😢"It's the last race of my career" Nicholas Santos

Santos announced his retirement after🥇Gold Medal and new Championships Record in the 50m Fly ⏱️ 21.78.#FINAMelbourne22 @timebrasil pic.twitter.com/qOe2STXHIe

— World Aquatics (@WorldAquatics) December 14, 2022