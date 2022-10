Nikolas Ferreira, mais votado para deputado, participa de ato na Paraíba e aposta no eleitor para virar voto para Bolsonaro

O mineiro Nikolas Ferreira, mais votado para o cargo de deputado federal no Brasil nas Eleições 2022, visitará a Paraíba no próximo sábado (22) para participar de um ato de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que disputa a reeleição no segundo turno com o candidato Lula (PT). Nikolas, que teve quase 1,5 milhão de votos em Minas Gerais e foi eleito, relatou em entrevista ao repórter Felipe Nunes, do programa Arapuan Verdade, de João Pessoa, nesta quinta-feira (20), a sua aposta no eleitor para convencer amigos e familiares a votar em Bolsonaro.

O evento servirá para buscar virar votos para o presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi o segundo mais votado no primeiro turno, mas disputa a eleição no segundo turno, com Lula (PT). Além disso, o ato arrecadará alimentos para famílias carentes.

“A expectativa é a melhor possível. Em todos os lugares que estamos indo estamos sendo muito bem recebidos. Realmente há uma ânsia no país inteiro de não querer mais a volta do PT, as pessoas estão indo para as ruas realmente indignadas, inconformadas com essa possível volta. Então todos agora estão mobilizados e tenho falado e irei falar aí também no dia 22 de outubro de 2022, em João Pessoa, que não é mais aquilo que eu posso fazer e que o Bolsonaro pode fazer, mas é aquilo que cada um de nós pode alcançar. Tem pessoas no ciclo familiar, colegas e amigos que só você consegue virar o voto”, declarou Nikolas, conforme apurou o ClickPB.

Ainda segundo Nikolas, “tenho ouvido muitos depoimentos, pessoas me mandando mensagem na minha rede social dizendo que todo dia estão virando voto. Então isso nos dá esperança. Graças a Deus, aqui em Minas Gerais, por exemplo, aqui já estamos empatados e virando. Então, graças a Deus, nosso trabalho vem dando resultado.”

Ele também destacou sua eleição e o fato de ter sido mais votado para deputado federal no país, nas Eleições 2022. “Realmente só tem uma explicação mesmo, que é Deus. Mas é claro que a gente não deixou de trabalhar. É fruto aí de muito trabalho de bastante tempo não só nas rede sociais, mas também fiz campanha de pé no chão, na sola do sapato, visitei mais de 60 cidades em Minas Gerais ouvindo as pessoas, fortalecendo ali a base, então é fruto de um trabalho. Mas, obviamente, eu coloco esse resultado nas mãos do Senhor porque eu sei que teria sido impossível atingir essa marca expressiva e histórica tanto no meu estado como no país.”